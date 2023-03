Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде на встрече с послом Швеции в НАТО Акселем Вернхоффом обсудил ситуацию на Южном Кавказе.

Данную информацию Джафар Гусейнзаде привел в соцсети Twitter.

«Мы обсудили сотрудничество с НАТО и вклад Азербайджана в энергетическую безопасность», — написал он.

I was pleased to pay a courtesy call on Ambassador Axel Wernhoff of Sweden to #NATO.

We discussed NATO Partnerships, #Azerbaijan‘s contribution to energy security, as well as the situation in the South Caucasus region. pic.twitter.com/pzlakNTzM5

