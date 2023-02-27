Ваш визит приурочен к первой годовщине Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля прошлого года и которая явилась очень знаменательным и важным шагом в деле развития отношений между нашими странами.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«По существу она отражает дух и характер наших отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящие годы», — отметил глава государства.

«Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений», — добавил Ильхам Алиев.

«Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию. Были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламентов наших стран, не считая уже визитов других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, и мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделом», — подчеркнул глава государства.

«Сферы деятельности, которые нас объединяют, — если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания», — отметил президент Азербайджана.

«Поэтому и в традиционных сферах взаимодействия — политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзнического взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги», — добавил глава государства.