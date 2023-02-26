Сегодня 31-ая годовщина геноцида в Ходжалы, одного из самых кровавых преступлений против нашего народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при непосредственном участии личного состава и техники 366-го мотострелкового полка России, дислоцированного в Ханкенди, заняли город Ходжалы и совершили геноцид против азербайджанского народа.

В результате Ходжалинского геноцида были зверски убиты 613 человек, из них 63 ребенка, 70 стариков и 106 женщин. Во время геноцида пропало без вести и изгнано 5 379 человек, 1 275 человек взяты в заложники и подвергнуты пыткам (о судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно), 487 человек получили ранения различной степени, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя.

В 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой, Генерального координатора Молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (МФИК), стартовала международная просветительская кампания «Справедливость для Ходжалы».

Милли Меджлис Азербайджана объявил 26 февраля каждого года «Днем Ходжалинского геноцида».

16 государств приняли резолюции о признании Ходжалинской трагедии геноцидом. Это Мексика, Пакистан, Колумбия, Чехия, Румыния, Судан, Гондурас, Босния и Герцеговина, Словения, Перу, Иордания, Джибути, Шотландия, Панама, Гватемала, Латвия.

Ходжалинский геноцид признали также 24 штата США.