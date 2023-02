Глава Представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с помощником генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по оборонным инвестициям Венди Гилмор. Об этом Джафар Гусейнзаде сообщил в соцсети Twitter.

«Мы провели хорошие обсуждения о партнерстве НАТО-Азербайджан, роли Азербайджана в связях между Востоком и Западом, а также о ситуации в нашем регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — отметил он.

I was pleased to meet today with Ms. Wendy Gilmour, NATO Assistant Secretary General for Defense Investment.

We had a good discussion on #NATO—#Azerbaijan partnership, 🇦🇿’s role in connectivity between East & West, as well as situation in our region & 🇦🇿-🇦🇲normalization process. pic.twitter.com/gDAZWmweki

