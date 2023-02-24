Супруга третьего президента Украины Виктора Ющенко Катерина Ющенко живет сейчас отдельно от него. Об этом заявил бывший украинский президент.

По словам Ющенко, их две дочери София Виктория и Христина также живут с матерью. Он не уточнил, где сейчас находится их сын Тарас.

«Жена с дочками в Киеве, потому что у нас нет интернета, нет света. Я вижу, как на моих глазах умирает моя семья», – со вздохом ответил Ющенко.

На вопрос, кто распоряжается в их семье финансами, Ющенко пошутил, что немного денег есть и у него, но «касса находится у жены».

«Кто-то скажет: «Ну, подкаблучник». Но немного есть и у меня», – пошутил он.