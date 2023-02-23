Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Турцию, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии.

В делегацию входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.