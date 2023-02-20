Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией. Наша страна не будет торговать своими территориями.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовкву в интервью «Крым.Реалии».

Жовква напомнил, как в начале полномасштабной войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас тоже слышны нарративы о прекращении огня и остановке на позициях, которые занимают стороны с дальнейшим проведением переговоров. Так, это предлагает РФ, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются получиться какую-то свою долю успеха в этом процессе.

«Ответ очень четкий — посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать», — добавил Жовква.

Также он добавил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Украина освободит Крым, но «это точно произойдет». Жовква считает, что «дипломатический путь может дополнять военный».