Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе короткого общения с журналистами в Мюнхене, в числе прочего, сделал весьма жёсткое заявление в адрес Ирана. Комментируя возможность нормализации отношений между Баку и Тегераном, Ильхам Алиев прямо обвинил власти Ирана в причастности к нападению на посольство Азербайджана и подчеркнул: «Мы требуем немедленного и прозрачного расследования террористического акта против посольства Азербайджана в Иране».

В Иране уже нервничают. Представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Баку избегать предвзятого отношения (?! — Minval) и политизированных высказываний (?!!! — Minval) по поводу нападения на дипмиссию. Дескать, «все аспекты этого горького инцидента рассматриваются и расследуются тщательно и в специализированном порядке», и Иран готов поделиться результатами расследования с азербайджанской стороной. О том, что этот «специализированный порядок» включал общение террориста с лояльными СМИ, разумеется, умолчал.

Но, судя по всему, в Иране уже занервничали. Здесь явно планировали, что нападение на азербайджанскую дипмиссию станет «акцией устрашения», что в Баку испугаются и свернут всю невыгодную Тегерану активность… А в Азербайджане не испугались — точно так же, как и после устроенной Ираном у наших границ игры дряблыми мускулами. И в результате в Тегеране — явная растерянность: что делать? Публично сдать назад и снизить тон? Не позволяет «постимперская гордость», она же жаба. Продолжать в прежнем стиле? Боязно. Во-первых, Азербайджан оказался сильнее, чем это казалось «муллократам». А во-вторых, если в Иране за 30 лет так и не научились видеть в Азербайджане независимое государство, а не случайно оказавшуюся вне контроля Тегерана часть «иранского мира», то это еще не значит, что так же думает весь остальной мир. Особенно на фоне явных параллелей с отношением РФ к независимости Украины.

Наконец, отношения Баку и Тегерана не получится рассматривать вне общего контекста. Который весьма рельефно высветился во время Мюнхенской конференции. Отношения Тегерана с внешним миром, особенно его западной частью, после исламской революции трудно было назвать хотя бы нормальными. Но тем не менее в 2019 году в работе Мюнхенской конференции принимал участие тогдашний глава МИД Ирана Джавад Зариф. А теперь официальные лица муллократического режима приглашения не получили вообще, Но зато в Мюнхене проходила весьма многочисленная манифестация иранских политэмигрантов — в поддержку митингов, бушующих в Иране с сентября. И это не просто защита права женщин самим выбирать, ходить ли им в хиджабе или с непокрытой головой. Манифестации и в самом Иране, и в других странах, направляют всем понятный месседж: народ Ирана устал от «жесткого исламского режима» и от стремления муллократии заставить страну жить в XXI веке по средневековым правилам. Многие напоминают: в истории Ирана не было ни одних прямых, конкурентных и прозрачных выборов, на которых бы муллократия одержала победу над светскими партиями. А кое-кто напоминает уже и популярный лозунг осени 1979 года: «Мы не для того избавились от диктатуры шаха, чтобы получить диктатуру мулл».

И тем более тревожным звонком, да что там звонком, «тревожной сиреной» для муллократии было приглашение в Мюнхен лидеров иранской оппозиции, включая наследника бывшего шаха Резу Пехлеви.

Пока что трудно сказать, какие планы стоят за этим приглашением, рассматривается ли вариант реставрации в Иране монархии или же Реза Пехлеви войдёт в иранскую политику как лидер политической партии, повторив маневр наследника болгарского престола Симеона II, занявшего во вполне республиканской Болгарии пост премьер-министра. Но господин Пехлеви уже дает интервью азербайджанским СМИ, где осуждает теракт против посольства нашей страны в Тегеране и говорит об уважении к жителям Южного Азербайджана. А это уже верный признак: игнорировать «азербайджанский фактор» в Иране и вокруг него не получится даже теоретически. И это не только косвенное признание, насколько за последние годы возрос политический «вес» Азербайджана. Наша страна выступала и выступает за мирные и добрососедские отношения со своими соседями, включая и Иран. Игру на обострение вёл и ведёт в регионе Тегеран, а не Баку. Но эти добрососедские отношения не могут быть «улицей с односторонним движением» — они предполагаюсь взаимные шаги Баку и Тегерана. И как будут строиться отношения нашей страны с постмуллокраическим Ираном — целиком и полностью зависит от действий Тегерана.

А.Шакур