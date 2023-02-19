Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг минимального значения за последние три года на фоне обсуждаемой в стране пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche результаты опроса социологической службы IFOP.

Согласно ее данным, только 32% опрошенных французов удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Это на 2 процентных пункта меньше, чем месяц назад. Представитель социологической службы Фредерик Даби отметил, что «низким рейтингом глава государства платит за столь непопулярную в обществе пенсионную реформу». По данным IFOP, столь же низкий показатель поддержки Макрона в обществе был отмечен до пандемии коронавируса в феврале 2020 года.

Рейтинг популярности премьер-министра Франции Элизабет Борн также снизился на 3 процентных пункта, до 29%, что стало самым низким показателем с момента вступления ее в должность главы кабинета министров.

Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек старше 18 лет.