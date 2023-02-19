Эммануэль Макрон напоминает все еще не подросшего ребенка, желающего во что бы то ни стало получить то, чего нельзя иметь безнаказанно – до поры до времени. А все потому, что его ориентация во внешней политике – явно спутанная. Либо Парижу генетически не дают покоя его колониальные притязания.

При ближайшем рассмотрении колониальная практика Пятой республики не ушла в прошлое – жива и сегодня, хотя и в несколько видоизмененном виде по сравнению с той, которую она проводила веками, закрепив за собой, в свое время, Сенегал, Алжир, Гваделупу и другие страны. От прошлых колониальных побед остались не только воспоминания, но и в веке нынешнем — остатки заморских владения Франции в виде ее департаментов, сообществ и административно- территориальных образований с особым статусом – в том числе, материковая Французская Гвиана, островные Французская Полинезия, Мартиника, Майотта и т.д. И в качестве особой территории — остров Новая Каледония.

К чему эта справка? К тому, что Париж, не без встречного движения со стороны Еревана, может иметь неоколониальные амбиции в отношении Южного Кавказа, но в настоящее время самым «доступным», в этом контексте государством, является Армения. На состоявшейся недавно Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции с детским (или колониальным) упрямством в очередной раз заявил, что продолжит поддерживать Армению и лично премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. По традиции лягнул он и Москву – главного соперника Парижа на Южном Кавказе, заявив, что задачей сегодняшнего дня является «раскрытие» и «объяснение» того, что Россия есть сила, сеющая нестабильность и хаос – на Южном Кавказе, в Украине, на Ближнем Востоке, в Африке. Но, дескать – ничего, справимся: «моего друга и премьер-министра Никола Пашиняна мы и дальше будем поддерживать и будем действовать».

Тут возникает вопрос – действовать против кого? Против Азербайджана и России, от которых «нет покоя» Армении, или в собственных интересах, направленных против интересов Баку и Москвы, а, по большому счету, самой Армении, которая цепляется за обещания Франции, «дружбу» Пашиняна и Макрона, рискуя, в итоге, стать весьма своеобразной колонией Франции (если этот момент не прозевают Баку и Москва), полигоном для столкновения на армянской территории интересов России и Запада, местом плотной тусовки спецслужб разных стран, что действительно грозит (по определению председателя Госдумы Володина) потерей Арменией собственной страны.

Почему упомянута «своеобразность» неоколониальных поползновений Франции? Ведь своим колониям Пятая республика, так или иначе, оказывала помощь, хотя и выжимала из них все соки. Ответ находим в рассуждении самого армянского политолога Аргишти Кивиряна, подчеркнувшего, что в то время как Франция имеет весьма большой опыт заигрывания с Арменией, на деле последняя не получила даже патрона из эффективных видов вооружений Парижа. «Давайте, сказал он, — вспомним 1920 год, когда 4 июля была провозглашена Киликийская республика и тамошние армяне надеялись, что Франция их защитит. Все было кончено в один день. На следующий день французы договорились с турками и ликвидировали это объявленное политическое объединение, а также сформированные там армянские вооруженные силы».

По мнению политолога, «теперь Франция может превратить это в предмет торговли с Азербайджаном, особенно если учитывать, что резолюция Сената Франции, в которой предлагается ввести санкции против Азербайджана, носит лишь рекомендательный характер». Как подчеркнул Кивирян, если бы Франция хотела помочь Армении, то в ходе 44-х дневной войны в Карабахе 2020 года она бы предоставила РА оружие, боеприпасы и разведывательные данные: «Предоставь Франция Армении 10% вооружений, которые в настоящее время поставляются Украине, это было бы в 100 раз эффективнее тех заявлений, которые даже не имеют юридической силы».

Как известно, Париж этого не сделал, а даже если бы он раскошелился или расхрабрился на вооружение армянской армии, исхода войны это бы не изменило. Но тут речь-то идет о жесте – практически символическом, на который французские власти, несмотря на всю свою «безграничную любовь» к армянам, дальновидно не пошли.

Но парламент Франции строчит одну антиазербайджанскую резолюцию за другой, которые имеют сугубо формальный характер, но в самой Армении не все это понимают. В частности, политолог Гурген Симонян убежден в том, что резолюции французских законодателей свидетельствуют: Франция взяла на себя роль союзника Армении. В случае проведения обдуманной политики Ереван в этой ситуации «может добиться больших успехов». И вообще, по Симоняну, резолюция есть «сигнал Баку о том, что если власти Азербайджана попытаются продолжать свои военно-политические устремления в регионе, опираясь на потенциал члена НАТО — Турции, то им следует знать, что Армения имеет поддержку Франции, являющейся членом того же альянса».

Наивно? Более чем. То есть политолог фактически рассчитывает на то, что Анкара и Париж пойдут, ради Еревана, «стенкой на стенку». В общем, беда в том, что с «обдуманной политикой» дела в Армении плохи. И в Ереване никак не придут к осознанию того, что французский МИД неоднократно подтверждал: резолюции парламента «не отражают позицию правительства». Даже несмотря на то, что эта, по сути, «филькина грамота», была представлена правящей фракцией Франции.

Если бы Армения проводила «обдуманную политику», то сегодня не надо было бы гадать, когда она подпишет с Азербайджаном пусть даже компромиссный договор о мире, без излишнего шума проведет делимитацию и демаркацию границы, даст возможность открыть в регионе транспортные коммуникации. И не впускать на свою территорию уже вторую, на сей раз – двухлетнюю миссию «наблюдателей» Евросоюза, причем, при том, что Баку не давал на это согласия и, кроме того, в регионе дислоцированы российские миротворцы. Их, понятно, надо гнать в шею.

А вслед за ними – дислоцированную в Армении российскую военную базу. Ну, а выход Армении из ОДКБ – это, конечно, само собой разумеющееся дело. Ведь в таком случае к военной поддержке Армении присоединятся еще, кроме Франции, Великобритания и США. На такую мысль, кстати, Ереван навела депутат французского парламента Анн-Лоран Петель. Масла в огонь подлил уже не представитель «ничего не значащей» законодательной власти с ее бумажками-резолюциями, а исполнительной: глава французского МВД Жеральд Дарманен на ужине Координационного совета армянских организаций Франции заявил, что «Противники Армении — это противники Франции». Об этом написал в своем микроблоге в Twitter бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Как прикажете Азербайджану понимать весь этот бред, который реально может навредить не только ему и Южному Кавказу в целом, но — берите шире – государствам Каспийского бассейна, Ближнего Востока и иным? Проблема-то не локальная. А вот еще один пассаж: французский сенатор Бруно Ретайо назвал «ударом в спину армян» планы по расширению энергетического сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном. «Проект газового соглашения между ЕС и Азербайджаном является ударом в спину армян. Мы не можем защищать жертв, торгуясь с палачами. От имени Франции Эммануэль Макрон должен осудить это злодейское соглашение», — написал он в Twitter.

В свою очередь глава парламентской группы дружбы Франция-Армения, депутат Национального собрания Франции Анн-Лоуренс Петель призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон прекратить «ухаживать за диктаторами». «Перестаньте позорить ЕС! Нам не нужен азербайджанский газ. Нам нужно производить возобновляемую энергию в ЕС. Мы должны поддерживать армянскую демократию», — написала депутат в Twitter.

В общем, по дедушке Крылову: Европа никак не придет к единому мнению, с кем она имеет дело в Азербайджане – с «диктаторским режимом», или, по выражению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, со страной, являющейся «надежным и ключевым партнером ЕС».

А пока Макрон и Пашинян «милуются» и «дружат» на камеры, и Париж «грудью защищает» Армению, грозя Азербайджану разными набившими оскомину «карами», Евросоюз, при активном лоббировании Франции, размещает своих наблюдателей в РА, причем, с жандармским и, как утверждают люди сведущие, спецназовским контингентом, права и обязанности которого/которых неизвестны. Зато и не особо посвященному в тонкости геополитики ясно: «независимая» Армения становится территорией свободной тусовки западных разведок. Понятно, под прикрытием миссии наблюдателей. Против кого работает весь этот штат? В первую очередь (а это станет очевидно очень скоро) – против самой Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции. Это – как минимум.

Азербайджан и Турция в заданной ситуации, скорее всего, устоят, хоть для этого потребуются дополнительные серьезные контрмеры. Россия, надо думать, тоже не станет сидеть сложа руки. Но общий климат региона по милости флюгерства Армении сильно изменится в худшую сторону. То есть: усилится противостояние Запада с Россией на Южном Кавказе; затянется подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, которое последний явно не потерпит, а, значит, будет предпринимать меры для окончательного возвращения всех своих территорий под собственную юрисдикцию (не исключено – силой), и тут уж никакие «наблюдатели» и окрики из Брюсселя и Вашингтона не помогут. Как и «обнимашки» Макрона с Пашиняном. Безучастными не останутся, при таком раскладе, ни Москва, ни Анкара, ни Тегеран, хотя их активность будет выражена в разной форме и степени, но не факт, что вектор у них будет единый. Хотя – «куда ветер подует» для Ирана.

И вот что интересно: создается впечатление, что Европа периодически забывает о нестабильности своего газового и нефтяного рынка после сокращения поставок из России, и что в заданной ситуации плечо – посильно – ей подставляет и еще может подставить Азербайджан. Прямо и/или косвенно, в том числе, за счет перепродажи ЕС российского или иного газа. Это не криминальная схема – она очень выгодна Евросоюзу, не гнушающемуся двойными, тройными и большими стандартами. И хоть она выгодна и Азербайджану тоже, но и его терпению европейскому, мягко говоря, фокусничанью, может прийти конец. Как, впрочем, и «взаимной любви» Еревана и Парижа. Ведь ничто не вечно под луной, особенно на ломберном столе политики: никто не знает, как карта ляжет. И обретет ли, в результате, Париж новую колонию или колонии, либо потерпит поражение на Южном Кавказе.

Ирина Джорбенадзе