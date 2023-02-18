Грядущая отправка миссии европейских наблюдателей грозит серьезно накалить отношения ЕС с Азербайджаном. Красноречивым доказательством здесь стал скандал, о котором уже рассказывал Minval — депутата Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Алыева серьезно обеспокоила состоявшаяся в представительстве ЕС в нашей стране закрытая встреча с журналистами посла Петера Михалко: какова истинная цель этих «слушаний», в которых, по словам депутата, приняли участие и аксакалы журналистики? Да еще в то время, когда Евросоюз отправляет свою наблюдательную миссию в Армению? А в странах ЕС активничают против Азербайджана разнообразные «блоггеры-эмигранты? Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова согласилась с важностью поднятого вопроса и поручила дать возможность Алыеву провести в ММ пресс-конференцию.

Встречи record off, в том числе в иностранных дипмиссиях — обычное дело в журналистике. Представительство ЕС тоже время от времени приглашало к себе журналистов, особенно тех, кто не будет задавать неприятных вопросов, как так получается, что наблюдатели Евросоюза в 2008 году написали красивый отчёт о выборах президента Армении, а затем на улицах Еревана расстреляли митинг протеста против фальсификации этих самых выборов. На таких встречах евродипломаты рассказывали, какие программы ЕС действуют в Азербайджане, какие возможности таят в себе хорошие отношения с ЕС и т.д. и т.п. Практически никогда эти встречи не вызывали столь резкой реакции — притом что вопросов к политике ЕС хватало всегда.

Но теперь ЕС отправляет в Армению вторую миссию. Сначала в нее делегировала 8 своих жандармов Франция, теперь полтора десятка полицейских «жертвует» Германия. Причем на переговорах в Праге ни о какой «второй миссии» ничего не говорилось. И если даже в Баку не назвали отправку второй миссии в Армению недружественным шагом, то многие восприняли это решение Евросоюза именно так. Что не могло не отразиться на общем климате в отношениях Баку и Брюсселя. Так что господину Михалко не стоит удивляться, что очередная встреча с журналистами в режиме record off вызвала в Баку такую острую реакцию. Эту реакцию подготовили в Париже и Брюсселе. Где позволили втянуть себя в очередную армяно-французскую авантюру.

Есть, конечно, полуофициальная версия: Брюссель ведёт руками Еревана хитрую игру против России, ради чего приходится мириться с проблемами в Баку.

Но проблемы в Баку у Брюсселя уже есть. А будут ли ожидаемые дивиденды в Ереване — вопрос открытый. Армянская «дверь», через которую европейские политики вознамерились войти на Южный Кавказ, находится под контролем России. Французским жандармам, немецким полицейским и прочим еврокомиссарам, прибыв в Армению по воздуху, придется предъявлять в аэропорту паспорт…не армянским, а российским пограничникам. И это не считая тех же российских «зелёных фуражек» на границах Армении с Ираном и Турцией, российской концессии на управление железными дорогами, российской собственности на армянские электрические и газовые сети, российской военной базы, совместных с Россией группировок сухопутных сил и сил ПВО и многого другого. Говорить в такой ситуации о развороте Армении на Запад — это слишком сильно оторваться от реальности —даже если с гневом отметать версии, что Пашинян даже и не думает о геополитическом развороте и намерен «подразнить» Москву и расколоть пеше на более ощутимую поддержку Армении. Даже если в Ереване задумали «переориентацию и начали ее с приглашения евромиссии, то в нынешних условиях «дернуть за поводок» свой форпост Москва может в любой момент, невзирая на все проблемы в связи с украинской войной. Как и заменить ненадёжного Пашиняна на более податливую фигуру.

Спикер Госдумы Володин открыто недвусмысленно грозит: заигравшись с Европой, Пашинян со своими «соросятами» может «потерять страну». То есть власть в Армении. Москва вернула в Ханкенди Рубена Варданяна, которому явно предназначена роль местной реинкарнации Иванишвили. Наконец, вряд ли случайно, что Никол Воваевич развернул впечатляющие репрессии против армейской верхушки — именно среди местных «людей в погонах» пророссийские настроения наиболее сильны. Никол Воваевич, несмотря на весь свой прозападный флёр, прекрасно понимает, что руководит он не страной, а жилым городком при российской военной базе. И если сегодня ему удалось провезти туда евронаблюдателей примерно так же, как оборотистый комендант жилого городка протаскивал через КПП местную спекулянтку импортным ширпотребом по просьбе офицерских жён, это еще не значит, что «жилой городок» потерял свой закрытый статус, а коменданту его проделки сойдут с рук.

Наконец, есть и опыт — в начале «десятых» Армения во главе с Сержем Саргсяном уже готовила с ЕС соглашение об ассоциации. То Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, а во главе стоял соучастник Ходжалинского геноцида, Евросоюз не смутило. Переговоры шли, Армения получала от Европы льготные кредиты, Россия весьма сдержанно наблюдала за ситуацией…пока в сентябре 2013 года, как раз накануне Вильнюсского саммита ЕС и «Восточного партнёрства», Сержа Саргсяна вызвали в Москву и напомнили про цены на нефть и газ. После чего Армения резко передумала, отказалась подписывать уже подготовленное соглашение с ЕС и вступила в Евразийский союз.

И если сегодня Евросоюз, позабыв уроки 2013 года, готов опять клюнуть на армянскую приманку, это говорит о качестве политического анализа и прогнозирования в Евросоюзе, но никак не о политических реалиях Южного Кавказа. С учетом которых, единственным результатом нынешней активности ЕС на армянском треке будут испорченные и размытые позиции в Азербайджане. И ответственность за эти «еврофокусы» будет нести только сам Брюссель. Где просто не сумели разграничить общеевропейскую политику безопасности с французской предвыборной кампанией.

Нурани, обозреватель