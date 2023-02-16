Супруга президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поблагодарила Азербайджан и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку в ликвидации последствий землетрясения.

В соцсети «Твиттер» Эмине Эрдоган отметила: «Мы не забудем наших азербайджанских братьев, которые сказали: «Ваша боль – наша боль». Хочу выразить благодарность Азербайджану и моему дорогому другу Мехрибан Алиевой, которые с первого дня были с нами, отправив нам поисково-спасательные группы и самолеты с гуманитарной помощью, за их поддержку».