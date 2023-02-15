Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран.

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Об этом заявил специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч.

«Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара», — сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре. Его слова приводит «Арменпресс».

Он также выразил уверенность, что шаги, делаемые в последнее время, в ближайшее время окажут положительное влияние на процесс урегулирования отношений.