Турция не забудет поддержку, оказанную Арменией после землетрясения. Об этом заявил информагентству «Арменпресс» спецпредставитель Турции на переговорах по урегулированию отношений с Арменией Сердар Кылыч.

Регион, в котором находятся Армения и Турция, является одним из факторов, определяющих судьбу обеих стран. Порой эта судьба, увы, определяется и такими бедствиями, добавил он.

По словам Кылыча, поддержка соседей по региону помогает облегчить «боль и скорбь». Народ Армении также приложил усилия, чтобы поддержать народ Турции в этот тяжелый момент, — отправил поисково-спасательные группы, а также гуманитарную помощь на грузовых фурах, две последние из которых прибыли вчера вечером.

Спецпредставитель отметил, что визит Мирзояна в Анкару, его соболезнования турецкому народу и встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу – это очень важные события.

«Мы не забудем поддержку, оказанную Арменией. Это очень важное событие. Боль может сблизить людей. А мы переживаем важные процессы», — заявил Кылыч.