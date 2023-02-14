Прибытие в Армению миссии ЕС также связано с нашим опытом. Принимая во внимание, что существующие гарантии безопасности не работают, Армения пригласила гражданскую миссию ЕС с целью создания определенных гарантий безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Он отметил, что гарантии бывают «не только военные, по политические и экономические, и миссия ЕС создает дополнительные гарантии».

На вопрос о том, что из Москвы звучат недовольные заявления в связи с работой миссий ЕС, Григорян отметил, что периодически ведутся беседы с московскими коллегами вокруг тех проблем, которые существуют. «Обсуждаем их с ними и представляем подходы армянской стороны, объясняем, почему совершили эти шаги», — сказал он.