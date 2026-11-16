Азербайджану не следует направлять все дополнительные доходы от возможного роста цен на нефть на увеличение бюджетных расходов. Временные поступления не должны становиться источником постоянных расходных обязательств, поскольку благоприятная ситуация на энергетических рынках может измениться.

Об этом заявил депутат Азер Амирсланов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, один из главных принципов бюджетной политики — сохранение финансовой устойчивости даже в периоды высоких нефтяных доходов. В противном случае быстрое увеличение расходов в благоприятные годы может привести к дефициту ресурсов при ухудшении конъюнктуры.

Амирсланов отметил, что заложенная в бюджет среднегодовая цена нефти на уровне 65 долларов за баррель является обоснованным консервативным ориентиром. Несмотря на то что текущие рыночные котировки значительно выше, их рост во многом обусловлен геополитическими рисками и ограничениями предложения, а не устойчивым увеличением спроса.

«Вместе с тем нынешний рост цен на мировом нефтяном рынке обусловлен не устойчивыми факторами спроса, а геополитическими рисками и ограничениями предложения. Поэтому мы считаем, что прогнозная среднегодовая цена нефти является обоснованной основой для консервативного бюджетного планирования. Другой важный вопрос — отношение к дополнительным нефтяным доходам. Иногда звучит вопрос: если цены на нефть высокие, почему дополнительные доходы не направляются на расходы сразу? Считаем, что подходить к этому вопросу необходимо исходя из принципа фискальной устойчивости. Неправильно финансировать постоянные расходы за счет временных доходов, то есть создавать долгосрочные расходные обязательства, опираясь на временно благоприятную рыночную конъюнктуру. Ведь ситуация, которая сегодня выглядит благоприятной с точки зрения бюджетных поступлений, может измениться в любой момент»,- сказал парламентарий.

Депутат также обратил внимание на масштабы государственных финансовых ресурсов. Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются на уровне 39,2 млрд манатов, расходы — 42,4 млрд манатов. Предельный размер дефицита составит около 3,2 млрд манатов, или 2,2% ВВП.

По мнению Амирсланова, оценивать бюджет исключительно по темпам роста доходов и расходов неправильно. Гораздо важнее его структура, устойчивость и способность создавать условия для будущего экономического развития.

В частности, на капитальные расходы в следующем году планируется направить 13,8 млрд манатов, из которых 5,3 млрд манатов составят государственные инвестиции. Депутат подчеркнул, что такие вложения должны оцениваться не только по объему освоенных средств, но и по их экономическому эффекту.

Отдельно он остановился на финансовой безопасности страны. По приведенным им данным, на 1 октября 2026 года внешний государственный долг Азербайджана составлял 4,5 млрд долларов, или 5,6% ВВП. При этом стратегические валютные резервы достигли 89,4 млрд долларов — примерно в 20 раз больше внешнего долга.

Амирсланов отметил, что имеющиеся резервы позволяют финансировать около 40 месяцев импорта при международном ориентире в три месяца. По его оценке, такие показатели укрепляют макроэкономическую устойчивость и расширяют возможности страны проводить самостоятельную экономическую политику.

Еще одним важным направлением депутат назвал снижение зависимости бюджета от нефтяных поступлений. Доля ненефтяного сектора в бюджетных доходах уже превышает 60%, а в 2027 году около 90% текущих расходов предполагается покрывать за счет ненефтяных доходов.

Говоря о долгосрочной экономической стратегии, Амирсланов предложил использовать понятие «строительство новой экономики» для характеристики происходящей в стране трансформации.

По его словам, речь идет не просто об увеличении ненефтяного производства, а об изменении структуры экономики: развитии услуг, логистики, цифровых технологий, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и инноваций.

В качестве одного из показателей этих изменений депутат привел долю сферы услуг в ВВП, которая в 2025 году достигла примерно 45%. Экспорт услуг за прошлый год составил 8,6 млрд долларов, тогда как импорт — 10,3 млрд долларов. По мнению Амирсланова, это свидетельствует о наличии значительного потенциала для расширения экспорта услуг и замещения части импорта отечественными компаниями.

Он также подчеркнул, что новая модель экономического развития предполагает более активное привлечение частного капитала и постепенный переход от финансирования инициатив преимущественно за счет государства к стимулированию частных инвестиций.