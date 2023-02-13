«Отношения между Азербайджаном и Россией сложились на основе многовековых уз дружбы, добрососедства, взаимопонимания, доверия между нашими странами».

Согласно информации пресс-службы Госдумы РФ, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила сегодня на встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.

Она отметила рост товарооборота, а также объема инвестиций России в экономику Азербайджана, а также подчеркнула особую роль взаимодействия двух стран в культурной и гуманитарной сферах.

Сахиба Гафарова напомнила, что в Азербайджане не была закрыта ни одна русская школа: «Функционируют 340 русских школ, в 27 вузах Азербайджана ведется преподавание на русском языке. Очень большое количество азербайджанских студентов в Российской Федерации. Это тоже является показателем отношений, которые существуют между нашими народами, особенно между нашей молодежью».

Председатель Милли Меджлиса также выразила уверенность, что подписанное сегодня в Москве Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Милли Меджлисом будет способствовать всестороннему укреплению связей двух стран.