Сегодня в Албании и Северной Македонии день траура в связи с землетрясением в Турции.

Правительства Албании и Северной Македонии объявили 13 февраля днем национального траура в своих странах в память о многочисленных жертвах сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии.

«Мысли и молитвы граждан Северной Македонии с родственниками и семьями погибших. От имени всех граждан Республики Северная Македония выражаю соболезнования всем тем, кто потерял своих близких. Как государство и народ мы продолжим оказывать помощь и проявлять солидарность», — заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.

Премьер-министр Албании Эди Рама также ранее заявил, что в стране объявлен национальный траур в знак солидарности с народом Турции в этой трагедии.

«Мы объявляем национальный траур в знак солидарности с нашим близким другом Турцией из-за стихийного бедствия, подобное которому произошло некоторое время назад в Албании», — сказал Рама.

В Албании и Северной Македонии приспущены национальные флаги. Флаги приспущены также в дипломатических представительствах этих государств в зарубежных странах.