Наши надзорные функции не ограничиваются экспертизой проекта или геологией. После представления проекта в Главное управление государственной экспертизы все его части проходят экспертизу, в том числе проверку на надежность и устойчивость. После этого соответствующие органы выдают разрешение на строительство. В городе Баку это Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, а в других регионах республики — местные органы исполнительной власти. Об этом заявил заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Эльхан Асадов.

«Даже в период строительства наша Главная государственная строительная инспекция регулярно проводит проверки. Надзор осуществляется на всех этапах со дня ограждения территории до разрешения на эксплуатацию постройки. Кроме того, наряду с государственным надзором в строительстве существуют три других вида надзора. Первый из них — авторский надзор. В подготовившей проект команде есть архитектор, конструктор, специалист по вентиляции, электрик и др. Во время строительства на участке обязательно должен быть журнал авторского надзора. Все авторы должны контролировать свою сферу в процессе работы и вести соответствующую запись в журнале», — сказал он.

Асадов отметил, что следующий вид надзора — технический надзор.

«Это надзор заказчика. Он контролирует, используются ли в строительстве строительные материалы достаточно хорошего качества, а также другие вопросы. Третий надзор — оперативный надзор строительной организации. Она отвечает за дисциплину персонала, правильное использование строительных материалов, своевременную доставку и другие подобные вопросы. Когда наши инспекторы посещают строительную площадку, они в первую очередь проверяют, выполняются ли на объекте эти три функции надзора строительства. Если один из них не реализуется и запись в журнале не производится, строительство приостанавливается. Наш журнал надзора также находится на этой территории, и если замечания есть, они записываются и оперативно заносятся в нашу электронную базу. То есть за последние 15 лет могу сказать, что качество строительства находится на очень высоком уровне и устойчиво к любым землетрясениям, которые могут произойти на территории Азербайджана», — добавил он.