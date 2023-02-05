Власти России и Ирана рассматривают возможность построить в российском городе Елабуга в Татарстане завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, 5 января республику посетила делегация Ирана, где осмотрела пустующую площадку под предполагаемое строительство.

В настоящее время Москва и Тегеран, как утверждают собеседники WSJ, разрабатывают усовершенствованную модель дрона-камикадзе Shahed-136, которая сможет летать дальше и быстрее. Стороны планируют выпускать на заводе в Татарстане не менее шести тысяч беспилотников в год.