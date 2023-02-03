По данным немецкого издания Neue Zürcher Zeitung, Джо Байден в середине января отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса с секретной миссией в Киев и Москву. Бернс должен был оценить готовность обеих сторон к переговорам, сообщили источники.

Киеву Бернс предложил «мир в обмен на землю», Москве — «землю в обмен на мир». По словам источников газеты среди немецких политиков, после того, как обе стороны отказались от данного предложения американской стороны, Байден решил уступить канцлеру Германии Шольцу и одобрить передачу Украине танков Abrams.

«Информация газеты о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта, не соответствует действительности», — заявил Newsweek заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт.

Понятное дело, что американская сторона будет отрицать такое развитие событий. Однако есть события, которые развиваются параллельно и сигнализируют тот же месседж. К примеру, в ходе визита генсек НАТО обратился за военной помощью к Японии и Южной Кореи. В ходе недавней поездки, которая включала остановки в Сеуле и Токио, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать Украине дополнительную военную помощь, указав в качестве примера европейские страны.

Южная Корея и Япония уже передали Украине нелетальное военное снаряжение, включая пуленепробиваемые жилеты и каски. Но ни одна из этих стран не отправляла оружие непосредственно в Украину, отчасти из-за тех же правовых ограничений, которые сдерживают многие европейские страны.

Однако Столтенберг в качестве примера показал страны западной Европы, в частности Германию, Швецию и Норвегию, которые изменили свою позицию после российского вторжения в Украину.

«После жестокого вторжения в Украину эти страны изменили свою политику. Если вы не хотите, чтобы автократия и тирания победили, то ей нужно оружие. Такова реальность», — сказал Столтенберг в Сеуле.

Обращение за оружием для помощи Украине вовсе не означает, что у стран НАТО закончилось оружие. Ответ на вопрос нужно искать в иной плоскости. Поскольку пошли сообщения о том, что США хотят прекратить войну в Украине, а также о том, что они уже обращаются к нерегиональным станам, таким как Япония и Южная Корея за военной помощью, то это говорит о том, что Америка готовится к новым вызовам. Сейчас им необходимо закончить под каким-то предлогом украинскую войну, или на время ее заморозить. Заморозить ее не удается, а для полной победы нужны больше средств и сил.

Понятно, что у России этих самых средств и сил почти не осталось, однако воевать она все еще способна. И раз уже пришли с переговорами и уступками, которые Россия отвергает, то это означает лишь одно — Кремль знает о новом фронте, который открывается. Этот фронт – Иран. Против Ирана сейчас создается коалиция и накапливается сила. Однако какие шаги будут предприняты против Ирана, определить достаточно сложно. Ожидать, что США, Израиль и НАТО собираются ввести войска в Иран, не приходится. А вот то, что будет ракетный обстрел Ирана, его критической инфраструктуры, ядерных объектов и так далее — это вполне реально.

Помимо всего прочего, Иран перешел все границы, но с дозволения Запада. Иран смог создать систему денежных переводов, которые позволяют шиитскому государству, России и ряду стран свободно торговать, что снижает влияние SWIFT. Сама эта система опаснее, чем иранская «ядерная программа», поскольку она создает параллель финансовому доминированию Запада в мире, поэтому ее нужно уничтожить в первую очередь: раньше, чем ряд стран и банков начнут пользоваться этой системой.

Россия же в ожидании того, когда США и в целом Запад переориентируются на иранский фронт, потому что тогда воевать с Украиной (по их расчетам) будет проще.

Со своей стороны, Израиль уже начал привентивные меры: атака дронов на иранское предприятие по производству беспилотников, атаки по военным объектам Ирана в Сирии, по военным колоннам и так далее. Все это говорит о том, что мир на пороге войны против Ирана.

Ниджат Гаджиев