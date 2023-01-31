Генпрокуратура Анкары начала расследования в отношении лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который на минувшей неделе устроил акцию сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме, и политика из Нидерландов Эдвина Вагенсвельда, который также на прошлой неделе разорвал копию Корана в Гааге. Об этом сообщает во вторник телеканал Habertürk.

Причиной возбуждения дела являются недавние акции этих лиц в Швеции и Нидерландах. В материалах следствия, которые публикует канал, упомянуты акции Палудана 21 января в Стокгольме и 27 января в Копенгагене, в ходе которых он сжег Коран.

Кроме того, прокуратура заинтересовалась лидером действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA) Эдвином Вагенсвельдом. 22 января он разорвал копию Корана в Гааге. Расследование начато на основании ряда статей УК Турции, в частности касающихся ответственности за разжигание розни и вражды, попрание религиозных ценностей, публичное оскорбление веры.