Предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к удару беспилотников по военному заводу в иранском Исфахане. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — заявил представитель исламской республики. Он также подтвердил, что атаковавшие военный объект беспилотники, вероятно, были запущены с территории Ирана. Ранее к такому выводу пришел телеканал Al Arabiya.

По словам чиновника, утверждения о том, что удар был успешным, не соответствуют действительности. «Атака в Исфахане не увенчалась успехом, а слова израильских источников являются пропагандой, нацеленной на то, чтобы скрыть неудачу», — приводит его слова Al Jazeera.