Президент Турции вряд ли «с пониманием» отнесется к сожжению Священного Писания мусульман в Стокгольме и откроет для него путь в Североатлантический альянс. Но давление на Эрдогана будет сильным и изощренным, и более всего – со стороны США. Не дрогнет ли он?

Оскорбить ислам в Европе стало так же просто, как почистить зубы. Второе за последние несколько дней «демократичное» осквернение Священного Писания мусульман в «суперцивилизованной» и «толерантной» Европе, в частности, в Стокгольме и Гааге, навредило, по сути, не верующим, а так называемому «свободному миру», навязывающему «не свободному» свои правила, не имеющие ничего общего с духовной гигиеной. Ведь Священное Писание – будь то Коран, Библия, Тора или иное, сжечь невозможно, поскольку истинная вера несгораема – гореть может только бумага, на которой изложены соответствующие религиозные ценности.

Но, вероятно, многим это невдомек: зимнее обострение исламофобии, а, фактически, человеконенавистничества, произошло на излете января в Стокгольме и Гааге: в перовом около посольства Турции Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран. А незадолго до этого в Стокгольме прошла акция, в ходе которой ее активисты сожгли чучело Эрдогана. Палудан заявил, что спалил Священную книгу мусульман в знак протеста против того, что Турция препятствует вхождению Швеции в Североатлантический альянс.

А два дня спустя акт вандализма и исламофобии был подхвачен в Гааге: Эдвин Вагенсвельд, голландский лидер антиисламской группировки «Пегида», разорвал бумажное издание Корана. Причем, сделал он это в третий раз, и полиция, как и в случае со Стокгольмом, не вмешивалась. Более того, в последнем акция была согласована с мэрий. В ответ в Стамбуле возмущенные люди у консульства королевства сожгли шведский флаг. Останавливаться на этих двух «победах» Палудан не собирается – он планирует их серию, причем, как видим, безнаказанно, в Швеции и Дании.

Президент Турции заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства», оскорбительны как для мусульман, так и «для людей, всех прав и свобод». Как подчеркнул Эрдоган, Стокгольму больше не стоит ждать, что Анкара поддержит шведскую заявку на вступление в НАТО. Он обвинил эту страну в поддержке терроризма. «Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас поддержки», — заключил турецкий лидер.

А глава МИД Турции назвал эту вакханалию «подлой и расистской», предупредив, что она может повлечь за собой последствия по всему миру. В свою очередь генсек Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф заявил, что произошедшее разжигает ненависть между европейцами и мусульманами и может привести к непредвиденным последствиям.

Заметим, на 27 января был намечен визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару, но в последней заявили, что он уже не имеет смысла – ведь стороны собирались провести переговоры о поддержке Турцией членства Швеции в НАТО. Соответствующая заявка была подана Стокгольмом и Хельсинки летом прошлого года, и ее должны ратифицировать все страны альянса. Анкара этого до сих пор не сделала, поскольку имеет претензии к поддержке властями Швеции и Финляндии сторонников «Рабочей партии Курдистана», которая в Турции считается террористической организацией.

Прежде чем привести реакцию «цивилизованного» и «не цивилизованного» мира на сожжение Корана, а также спрогнозировать возможные последствия этого вандализма, обратимся к новейшей истории «свободной Европы» в контексте ее религиозной «толерантности». Достаточно привести два более ранних «эпизода»: с карикатурами на пророка Мухаммеда в одной из датских газет и похожий скандал с французским журналом «Шарли Эбдо». Тогда протесты мусульман вспыхнули едва ли не во всей Европе. Дело даже дошло до жертв. Как видим, выводы из этого сделаны не были – даже из прагматичных соображений, не говоря уже о морально-этических.

Более того, сожжение Корана и прочие отвратительные действия в отношении мусульман не были прямо осуждены «сильными мира сего»: в Европе, США и НАТО им даже нашли оправдание. А шведское правительство, знавшее о готовящейся акции, ей не воспротивилось: фактически, оскорблениям религиозных чувств мусульман был дан «зеленый свет».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон хоть и извинился за «инцидент», но вместе с тем заявил, что протестующие получили добро на проведение акции из-за приверженности основам демократии, от которых скандинавская сторона старается не отходить ни при каких обстоятельствах: ведь свобода слова является фундаментальной частью демократии. Горькую пилюлю он подсластил так: «То, что законно, не обязательно уместно».

Высказался и спикер Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, США «решительно поддерживают вступлении Швеции и Финляндии в альянс», поскольку они к этому полностью готовы благодаря своим военным возможностям и давнему партнерству в области безопасности. «Что же касается того, что мы видели в последние дни, — сказал он, — то мы поддерживаем свободу объединений, право на мирные собрания как элементы любой демократии». И добавил: за событиями в Швеции могут стоять те, кто намеренно пытается ослабить единство между европейскими союзниками и партнерами. Что ж, теории заговоров в Вашингтоне вообще в ходу. Даже тогда, когда дело откровенно шито белыми нитками.

Собственно, ожидать от США иной реакции, равно как от генсека НАТО Йенса Столтенберга, озвученной им в эфире телеканала Welt, было бы высшей наивностью. Да, сказал он, действия демонстрантов «неподобающие», однако свобода самовыражения и свобода слова — это «высокие ценности, глубоко укоренившиеся в этой стране (Швеция) и во всех других государствах — членах альянса». Резюме генсека: хоть лично он осуждает «неподобающие действия» в Стокгольме, но «они не становятся автоматически незаконными».

Один из шведских политологов даже договорился до того, что реакция Эрдогана объясняется его подготовкой к президентским выборам в Турции 14 мая и желанием отвлечь население страны от реальных экономических проблем, поэтому он, а не исламофобы, «создает международный конфликт».

Цинично? Еще бы, как и заявления «свободного мира». Вопрос – свободного от чего: толерантности, уважения религиозных чувств «чужих», элементарных этических норм? Главное сейчас – уболтать Эрдогана и протолкнуть Швецию и Финляндию в НАТО, хотя, напомним, Турцию уже десятилетиями не впускают в Евросоюз те члены альянса, которые наседают на Эрдогана на почве вступления в блок новых европейских членов.

Но для президента Турции вопрос вступления Швеции уже должен стать делом принципа, даже если оставить в стороне курдский вопрос. Запад, вероятно, ответит на это поддержкой политических сил, оппозиционных Эрдогану. Но Турция нужна НАТО позарез – с ее мощной армией, природными ресурсами, географическим расположением и геополитическим статусом. Однако сам Эрдоган, проводящий суверенную политику, явно не устраивает НАТО. Теперь, если не открыто, то кулуарно, его несговорчивость обернется намеками на исключение Анкары из альянса, обвинениями (они уже прозвучали на «полутонах»), что Турция «работает на Россию», и «помогает ей победить Украину».

Словом, следите за антитурецкой прессой и соответствующими телеканалами. Но вопрос исключения Турции из НАТО дальше шантажа не продвинется. Хотя «рыть» компромат на Эрдогана и дестабилизировать обстановку в Турции – это, что называется, «всегда пожалуйста».

Вернемся к нынешнему положению Швеции и Финляндии в контексте их вступления в НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто предполагает, что процесс, вероятно, притормозится до выборов в Турции, то есть до середины мая. «Как будут после этого развиваться события, сказать сложно. … я разговаривал с министром иностранных дел Турции, и сложилось впечатление, что религиозные протесты вызвали у турецкой стороны шок и гнев. Это повлияет на их решение», — цитирует главу финского МИД Reuters.

Однако, судя по всему, НАТО делает ставку на то, что США начнут яростно торговаться с Эрдоганом, чтобы вынудить его впустить Стокгольм и Хельсинки в альянс: ведь они так необходимы ему, поскольку северный фланг блока (Финляндия и Швеция) прямо примыкают к России, выступающей категорически против расширения НАТО до своих границ. А если вступление Швеции и Финляндии затянется, то это отразится на репутации и «достоинстве» США и сократит ареал их давления на Россию.

Итак, пойдет ли Эрдоган на уступки НАТО, а, фактически – США: разумеется, если победа на выборах останется за ним, что наиболее вероятно. Решение вопроса Швеции и Финляндии в контексте их вступления в НАТО будет зависеть от изменения политики этих стран в отношении курдов и результата торга с США о снятии ограничений с Анкары, введенных за приобретения ею, в частности, российских зенитно-ракетных систем С-400. Вашингтон, конечно, заартачится, но ему придется до миллиграмма взвесить, что для него важнее – «самовольство» Турции или расширение границ НАТО до России – впритык. Вероятнее всего, победит, все же, желание США показать Москве, «кто в доме (на планете Земля) хозяин».

Турция тоже желает доказать, что хозяин – по крайней мере, части этого «дома» — она сама, и ее правила игры следует принимать: тому же НАТО, «коллективному Западу» и не только им. Тогда история с сожжением Корана будет спущена на тормозах. С другой стороны, станет ясно: исламофобия со всеми ее гнусными проявлениями, шантаж для достижения конкретной цели – проходят почти запросто. Но это сильно навредит не только имиджу Эрдогана (в конце концов, никто не вечен), но Турции и исламскому миру в целом.

Ирина Джорбенадзе