Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит операцию в управлении акцизных товаров Государственного таможенного комитета.
В настоящее время осуществляются оперативные мероприятия.
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит операцию в управлении акцизных товаров Государственного таможенного комитета.
В настоящее время осуществляются оперативные мероприятия.
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