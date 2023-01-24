В Казахстане школьникам планируют ежегодно проводить экзамен по казахскому языку, сообщает КазТАГ.

«Внести в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» изменения», – говорится в проекте приказа.

Министерство просвещения предлагает со следующего учебного года ввести экзамен по предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и по предмету «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне 5-8 классов и 10 класса.

По плану, экзамен будет проходить в конце учебного года в письменной и устной форме: аудирование, говорение, чтение, письмо.

Время проведения экзамена определяется педагогическим советом организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.

«Итоговая оценка по предметам «Казахский язык», «Казахский язык и литература» выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому», – указано в информации.

Помимо этого, планируется для претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» исключить норму о проведении итоговой аттестации по предмету «Алгебра и начала анализа» на базе филиалов АОО «НИШ».

Также, как известно, первоклассникам не ставят оценки. Однако преподаватель вносить свои комментарии к выполненным работам. Сейчас ведомство хочет проводить оценивание учеников без выставления баллов через предоставление комментариев. Так родители и иные законные представители смогут отслеживать освоение учебных программ.