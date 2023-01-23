Конституционный закон «О Национальном Лидере туркменского народа» обеспечил экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову и членам его семьи право неприкосновенности и ряд других льгот.

Президент страны Сердар Бердымухамедов подписал закон, согласно которому национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, оно также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи.

21 января состоялось совместное заседание парламента — Милли Генгеша Туркменистана, на котором было принято решение о закреплении статуса национального лидера за экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Он возглавил созданный высший представительный орган народной власти — Халк Маслахаты (Народный совет). Статья 5 нового закона констатирует, что «Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана».

Закон также предусматривает обеспечение госзащиты национальному лидеру и членам его семьи, обеспечение государством условий для осуществления деятельности, защита его прав и свобод, жизни, чести и достоинства. Также оказание служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг Национальному Лидеру туркменского народа, а также материальное обеспечение осуществляются уполномоченными государственными органами.