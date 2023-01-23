С целью изучения тел погибших нерп, обнаруженных некоторое время назад у берегов Каспийского моря, были организованы мониторинги с участием специалистов АПБА, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также Института продовольственной безопасности.

Как сообщили в АПБА, мониторинги охватили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов.

В ходе мониторинга были взяты образцы патологического материала из останков тюленей. В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено.

Отметим, согласно информации «Росприроднадзора», предполагается, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы.