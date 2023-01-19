Отношения между Азербайджаном и Грузией проверены временем, надежны и заслуживают доверия.

С данным заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы вместе реализовали очень важные и исторические проекты, совместно построили нефте- и газопроводы. Теперь работаем над железнодорожным проектом [Баку-Тбилиси-Карс] и это не предел», — отметил он, добавив, что Грузия разрабатываем различные инициативы вместе с Азербайджаном. Его слова приводит «Репорт».

Комментируя значимость Среднего коридора, премьер-министр подчеркнул, что внимание, уделяемое данному проекту, выросло с начала войны в Украине.

«Этот коридор является кратчайшим путем, соединяющим Азию с Европой. Так, по данному маршруту поезд из Китая в Грузию прибывает в течение 15, максимум 20 дней», — добавил Гарибашвили, отметив, что коридор обладает большим потенциалом.