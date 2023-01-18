Социальные сети и мессенджеры изначально задумывались для удобства коммуникаций, где также можно демонстрировать фото, видео, рассказывать о своей жизни. Но все – даже самое хорошее и задуманное с благими намерениями, имеет свою темную сторону. Зависимость от сети, виртуальная жизнь, заменившая реальную, погоня за химерой, психологические и психические проблемы, деградация личности – все эти последствия «жизни в виртуальном пространстве» требуют внимательного изучения специалистов. Как устроен человеческий мозг, не прошедший проверки виртуалом?

Интегральный психотерапевт Шамиль Фаталиев, к которому обратился Minval.az предложил начать беседу с азов, а именно с самой большой психосоциальной проблемы стран СНГ, средней Азии, Кавказского региона.

— Если вы считаете, что я назову в качестве самой большой проблемы коррупцию, то нет. Коррупция есть и в других странах в той или иной степени. Самая большая проблема – это обесценивание человеческого труда и таланта. И истоками этого обесценивания всегда являлась какая-то система: будь это советская система, обесценившая религию (разрушение церквей, выдворение священнослужителей), обесценившая буржуазию как класс. И последствия этого обесценивания впитываются психогенетически — из рода в род, трансформируются, исходя из эпохи. Представьте себе, что прапрабабушка впитала в себя убеждения типа «молчи, или будешь расстрелян советской властью», «молчи, или приедет «черный воронок». Эти страхи передаются генетически.

Парадоксальным примером является СССР, от которого на сегодняшний день до нас не дошло ни одного патента, ибо все патенты, которые существовали, остались в союзе, не выходили за пределы «железного занавеса». Плановая экономика, никакого бизнеса. И потому все умы, которые были, загнивали. А потомки этих гениев, видя все это, понимали, что незачем двигаться дальше, они задавались вопросом: «зачем мне учиться дальше? Ведь все равно все мои труды будут обесценены». Кроме того, Советский Союз копировал модели. Ни одного чисто своего автомобиля СССР так и не выпустил, даже вооружения – на 80% копируют оружия других прогрессивных стран. Почему это делалось?

Вся проблема в том, что эволюционная, генетическая, наследственная модель, прошедшая через миллионы лет, состоит из трех ключевых базовых потребностей мозга: еда, секс и доминантность. Причем, понятие «еда» — это не только продукты питания, но и покупки в целом, безопасность. Секс – не только банальное удовольствие от процесса, но и произведение потомства, будущее потомства, вложения в него, обеспечение безопасности. А вот доминантность – она разная. Доминировать можно так: к примеру, у меня самая длинная борода и самая большая кость в руке, и потому я сильнее. Или я лучше из лука стреляю.

Женское доминирование: а у меня волосы длиннее или грудь больше, или молока больше и я могу выкормить несколько младенцев, и они вырастут сильным. Или «Я – мясоед», «Я – веган», «Я ЗОЖ-ник», «Я в религии, а ты – атеист, и потому я лучше тебя».

Как видите, доминировать можно по-разному. Есть высшая степень доминирования (агрессивная при наличии власти), а потому «что хочу, то и делаю». Есть пассивное доминирование: я не ем мяса, но это моя точка зрения и мой выбор. Активное доминирование: я ем грибы, значит, и вы должны тоже есть грибы. То есть, это уже идеология, как во времена СССР. И доминанта проявляется исходя из этих уровней.

— Ученые утверждают, что в целом задействовано всего 10% человеческого мозга. Но у всех мнения на этот счет разнятся. А как считаете Вы?

— Я считаю, что это не так. Задействованы все области мозга. Но дело в том, что наш мозг ленивый, ненавидит сложные алгоритмы. Мозг потребляет 25% энергии, производимой телом. Но мозг не хочет тратить больше 10-12%, так как если он будет затрачивать больше энергии, это чревато кровоизлиянием. Вот сейчас мы с вами беседуем, у вас затрачивается 12-14% энергии – несложный алгоритм. А если я вам сейчас дам решить уравнение, у вас сразу же произойдет скачок, и будет затрачиваться уже 18-20% энергии, то есть, префронтальная кора будет просто жрать вашу энергию.

Тут есть один очень важный момент: ведь мозг же у нас развивался постепенно – первый -второй-третий слой, так? 2-й слой — лимбическая система – это наши эмоции, секс. Затем появился неокортес и все усложнилось: появилась логика, человек научился считать, вычитать, умножать, придумал автомат Калашникова, атомную бомбу, презервативы, противозачаточные. И вот именно этот, третий слой, жрет особенно много энергии. И чтобы он перестал пожирать энергию в таком объеме, у нас имеется стопорный механизм: когда нанкортекс начинает пожирать энергию, лимбическая система выстреливает эндогенным наркотиком, в котором есть и опиоид, и каннабиноид, и окситоцин. Это своеобразный посыл мозгу: «Успокойся, иначе мы сейчас умрём». И среднестатистического человека после этого выстрела волной накрывает лень. Он просто берет бутерброд, садится около телевизора или открывает «Тик-Ток» – и все прекрасно! Хлебушек и зрелище. Мозг отдыхает, ибо он ненавидит сложные алгоритмы. И только у очень небольшой части населения земли мозг выдерживает поглощение 20-23% энергии, в результате чего люди становятся выдающимися. Но опять же 50% из них сидят на наркотиках — кокаин, героин, алкоголь. А потому что лимбическая система не выдерживает эндогенных выстрелов и мозгу уже нужен дополнительный внешний наркотик, иначе он просто «перегреется».

Благодаря трем основным базовым потребностям мозг присасывается к тому, что легче обработать. Тот же самый «Тик-Ток». Так называемые блогеры, значимые представители соцсетей, дают легкий алгоритм. К примеру, размещает человек интересный контент, научный, познавательный, из которого можно много чего интересного подчерпнуть, но количество лайков – минимальное. А если блогер разместит контент с шутками «ниже пояса» или, скажем, вопросы или рассуждения насчет супружеской измены, то у него будет в 500 раз больше просмотров. А ведь он говорит несложные вещи, бытовые, непотребные. Однако блогер этот заработает на аудитории, которая, восторженно лайкая, останется ни с чем. Блогер быстро сориентируется: лучше скопировать чей-то стиль, чем придумать свой – это классно. А там, глядишь, и на хлебушек с колбаской заработает, а то и с икрой.

И человек живет, исходя из этих алгоритмов, благодаря тому, что соцсети разрастаются, а их матричным кодом является искусственный интеллект, который каждый день учится у нас, видит наши потребности и выдает нам то, что мы хотим, то есть, изучает нас все больше и больше.

Отсюда и сформировалось такое понятие как думскролинг. То есть, если искусственный интеллект заметил большое количество лайков под видео с больной кошечкой или умирающим ребенком, он будет выдавать пользователю по 20-30 таких сюжетов в день. И человек понимает, что окружающий мир вовсе небезопасен, да и все люди не очень-то и доброжелательные, и что существует какая-то матрица, управляемая «комитетом 300», что мы все — батарейка, как в фильме «Матрица». И вот тогда у человека начинаются параноидальные мысли, страхи. У него появляются панические атаки, которыми он «заражает» других, а именно тех, кто с ним в одном социальном контенте, он же именно в соцсетях делится своим страхом, и окружающие понимают, что его причина есть и у них.

Китай, кстати, давно уже от вредоносного контента отказался. Когда создавалась платформа «Тик-Ток», были поставлены определенные условия, регламент: граждане Китая ни в коем случае не будут смотреть этот вредный контент и участвовать в нем. Только познавательная и развлекательная тематика. А что касается насилия, наркотиков, войн, порнографии – вес это пусть смотрит Европа, США и СНГ. Пусть они разрушают свой интеллект, деградируют, озлобляются, а мы потом их «спасем»: дадим таблетки, приедет компания ТИНС, которая предложит препарат от рака, бронхита, педофилии. Мы вас научим, привезем специалистов (мы же порох придумали, мы же умные). Ведь человеку что нужно? Ему нужна надежда – любая. И если я сегодня выйду и скажу: «У меня есть эликсир, панацея от всего!», лимбическая система заставит человека задуматься: а не слишком ли сложно будет добыть эту панацею?

Тогда я предлагаю следующее: все, что вам нужно – 5 раз в день мыться, 15 раз читать «Отче наш» и 20 раз «Аве Мария», а потом выйти на улицу и целоваться друг с другом. И знаете – срабатывает такая схема. Эффект плацебо. Но срабатывает не у всех. У психопатов, например, ибо это те самые люди, которые проходят тест на детекторе лжи, их не заманить на подобные штучки. Есть интровертивные люди, которые апеллируют к логике и думают: «Как же мне может все это помочь?». И понимают, что предложение мое – не более чем банальная «замануха». Женщины, к сожалению, в 70% случаев поддаются таким манипуляциям псевдо-психологов, маркетологов, всяческих женских практик. Все это манит и притягивает – это легкий алгоритм.

— Как вы считаете, можно ли остановить это безумие?

— Можно поступить как Китай, если есть для этого возможности. У нас есть Минсвязи, интернет-провайдеры, есть еще инстанции, которые могут ввести регламенты. Я считаю, что давно пора, потому что деградация общества налицо. Вот пример: отец троих детей, зарабатывающий 500 у.е в месяц, сидит и скролит Тик-Ток. Что он видит? Блогерша показывает в экран, сколько у нее денег и говорит: «Ну что, нищеброды, как там вы? Все бедствуете? А я вот шикую!». Ему это неприятно, потому что у него есть высшее образование, он пашет как вол, и почему такая социальная несправедливость? Ведь если подумать, то что особенного сделала эта блогерша? Накачала губы, и в прямом эфире рассказала какую-то интимную историю своей жизни? И ей пошли деньги? Человека накрывает волна агрессии от обиды, и он начинает срываться на своей супруге, на детях (остается без семьи), он ругается на работе (его увольняют), и, в конце концов, он шагает в окно. А потом в СМИ появляются заголовки «В Азербайджане увеличилось число суицидов». И я вас уверяю – это одна из причин, потому что данная информация настолько озлобляет, настолько толкает в безысходность, что человек просто не находит другого выхода, психика начинает вести себя как скорпион, которого окружили огненным кольцом.

— Есть еще кое-что важное: человек благодаря соцсетям обрел право голоса. В сети мы говорим, высказываем негатив, критикуем. А многие ведь понимают, что в лицо всего этого никогда повторить не посмеют, а если и посмеют, то ответят либо по закону, либо в ходе самосуда. В соцсети сливают буквально всё: фото видео, личную переписку. К сожалению, закон не всегда работает и потому сплетников из соцсетей наказывают редко, чем и пользуются желающие позлословить и поиздеваться в сети. Когда-то все знали, что молчание — золото. Но обретя свободу слова, люди вместе с этим обнажили свое низменное и глубинное Я.

— Вы правы насчет права говорить, высказываться. Давайте вспомним теорию запретного плода, момент, когда человеку некому высказаться, показать ту самую доминантность, о которой я говорил выше: дома свои устои, мужу (жене) не интересны эти мысли, коллеги не понимают. Человеку плохо, одиноко, жизнь полна неприятных сюрпризов. А выговориться-то хочется. Человек выходит в соцсеть, ставит статус, и ему начинают писать разные фразы от «Бог тебе в помощь» до «ты знаешь, я и сам в такой ситуации». Начинается общение. Человек думает: «Оппа, мою боль поддержали! Я не один, у меня есть соратники». И вот эти самые «Жанны Д Арк», пачками появляющиеся в соцсетях ежедневно, становятся продуктом общества. Они видят, что эго начинает разрастаться, люди смотрят, слушают и сострадают. Так рождается инфлюэнсер – человек, способный влиять на мнения людей. И даже, если этот человек несет полную чушь и бред, такая информация всегда легко воспринимается мозгом. И обратите внимание: никто не винит в своих бедах себя. Кто виноват, что человек не работает? Образовательная система, которая не дала столько знаний, чтобы поступить в вуз и получить диплом. Далее: кто виноват в том, что человек не работает? Родители, которые не построили нужные связи, не скопили денег, не отдали в престижную школу. Я каждый раз слышу такие истории от своих пациентов. Доминирует комплекс жертвы. Короче, виноваты все. Но одно дело, если человек пишет об этом в своем личном бумажном дневнике, так сказать, просто выплескивает мысли прочь из головы и души. И совсем другое – написать это в соцсети, где он обрастает такими же «жертвами», и создает сообщество, в котором каждый считает, что весь мир состоит из виновных в их бедах, в потому нужно всех уничтожить, и только потом все «пострадавшие от их вины» будут не только счастливо жить, но еще и «на осколках самовластья» напишут свои имена.

Если мы еще добавим в данный контекст секс, плюс эзотерические аспекты – это вообще будет полная картина. Известно, что видеоролики с приворотами, гадалками, куклами вуду и прочими атрибутами воспринимаются просто на ура. Под этими роликами сотни тысяч просмотров. Представьте себе, сидит в прямом эфире гадалка с картами в руках, собравшая огромную аудиторию, пишущую ей комментарии, и вещает: «Так, Рамиз, ты завтра умрешь. Сабина выйдет замуж. Малейку бросит муж. Акпер прилично заработает. Васиф должен беречься, потому что на голову ему упадет шкаф». И самое интересное, что все эти Сабины и Рамизы не просто слушают, они верят!

Перечисленное мною – идеальный вкусный коктейль для нашей лимбической системы. Человек ложится спать с этой информацией, просыпается – думает о ней. И хорошо, если он на основе услышанного и прочувствованного напишет книгу, станет второй Джоан Роулинг и разбогатеет. Но таких случаев один на миллион, как вы понимаете. Спросите у молодежи: кто такой Никола Макиавелли? Она его не знает, они не читали «Государя», и даже Википедию не читали. Но! Если кто-то написал статус, в котором был упомянут Макиавелли, они вспомнят, и опять же этот человек будет ассоциироваться не с философией, не с эпохой Возрождения, а с Фейсбуком.

Если же вы спросите, кто такая «Биг липс», то мозг моментально выдаст информацию, потому что контент этого блогера уже стал вирусным, и вам расскажут всю ее подноготную. Кстати, бытует мнение, что есть специальные госпрограммы, в России, к примеру, спонсирующие выходцев из бедных и неблагополучных семей, дают им субсидии, чтобы они могли раскручивать свой контент и простой люд видел, что из страны бежать не стоит, ибо и на родине можно стать миллионером.

Вот Даня Милохин за год стал миллионером – ни с того, ни с сего. А ведь у него низкий интеллект, он и сам об этом неоднократно говорил. Но он стал миллионером. Значит, и все остальные смогут. Действительно, с них ни налоги не берут, их не прижимают, они себе еще и бизнес-проекты открывают, выпускают косметические линии, одежду. Все это видят. У нас в Азербайджане тоже самое: блогеры открывают парфюмерные линии, магазины одежды. Все смотрят и говорят: вот раскрутился-то как! А с чего начинал? Пару шуток в Инстаграм и Тик-Ток, и пошло-поехало. И обратите внимание, что большое количество молодежи сегодня с Тик-Ток неплохо зарабатывает на моветоне, собирающем многотысячные аудитории. Народу нравится. Пипл хавает.

— Давайте рассмотрим еще один вариант зависимости. Часто наблюдаю в городе девушек и парней, снимающих каждый свой шаг, либо выходящих в прямой эфир, либо записывающих с целью дальнейшей выкладки в соцсети. Люди буквально живут в соцсетях. Создается впечатление, что реальная жизнь им нужна только для селфи и видеороликов, в ней уже неинтересно.

— Давайте для начала определимся с возрастным цензом и статусом аудитории, о которой вы говорите. Это дети от 13 до 16 лет, процентов 30-40 – до 40 лет, из которых процентов 60 не работают, у них нет семьи, детей и забот. Человек, у которого есть работа и семья, проводит в соцсетях максимум 1-2 часа в течении дня. Второе, эффект созерцания: «Как же ей хорошо и просто»… Иногда вы смотрите на кошку и думаете: вот хорошо ей, ест, спит, справляет нужду… И никаких забот, никаких проблем. Человек лежит и думает: «А у меня кредиты, муж с эректильной дисфункцией, А блогерша эта ходит, трясет губами и грудью, и все у нее зашибись. Вот бы и мне так».

Вступает в силу деперсонализация, человек отожествляет себя с этой блогершей в своих фантазиях, создает себе кумира. Но проблема в том, что эта блогерша – не единый кумир, их много. И когда эта масштабная кумиризация происходит, у человека появляется масса претензий к родителям, к супругу, и главный вопрос: «Почему она родилась под счастливой звездой, а не я?».

А это уже психическое отклонение. Сегодня мы замечаем у людей, не вылезающих из соцсетей сутками, нарцистические, параноидальные психопатические проявления. Человек становится зависимым, уязвимым и главное – он перенимает поведенческую модель. Условный пример: 22-летняя кассирша местного супермаркета, получающая 350 манатов в месяц, видит в Тик-Ток 22-летнюю девушку, которая тусит в крутом клубе и с ходу зомбирует фразой: «Живи полной жизнью сейчас!». У кассирши возникает вопрос: а чем я хуже нее? А что она сделала такого, что сейчас кайфует на вершине, а я вкалываю? И вот заходит в тот же маркет солидный дядечка, обращает на нее внимание. «А почему бы и нет?», — именно так подумает кассирша, тем более, если дядечка прикатил на роскошном люксовом джипе. В этом суть трагедии. Не факт, что кассирша сразу пойдет на этот шаг, но мысли уже будут терзать сознание.

Причем, триггеры будут повторяться: одна девочка выставила видео роскошной тусовки, вторая, третья. И рано или поздно кассирша эта все же рискнет. Сработает непреложное правило сатанистов: Balen ci aga (Делай то, что хочешь). И все. Этот один раз может затащить в дебри, заставить перепробовать всё. А потом наступает такой момент, когда человек начинает ощущать себя вещью. И тут начинается глубокая клиническая депрессия, приводящая к массе заболеваний. А это уже не проблема отдельной личности, это проблема целого генофонда. А все потому, что у нас нет органа, регулирующего эту сферу, нет возможности или желания вводить цензуру, ограничения на Тик-Ток для детей до 17 лет, или в школах вводить обязательные уроки психологии, в ходе которых нужно объяснять уже с 6-7 класса психологию личности, рассказывать, как и от чего и при каких обстоятельствах человек становится зависимым, что такое шизофрения и так далее.

Я не говорю, что надо зачитывать детям полные лекции по психиатрии, нет. Я говорю про азы, чтобы дети могли отделять зерна от плевел. Надо объяснить детям, что мальчик – не странный, он аутист, или у него биполярное расстройство. Почему у него такой психотип, а у соседа по парте – другой? Почему он вялый или же наоборот гиперактивный? Да и учителям тоже не мешало бы различать психотипы детей, это важно. И только тогда более или менее повысится эмоциональный интеллект – отслеживание собственных чувств и понимание их, и понимание чувств другого человека. Если эти понимания будут, то и отношения с другими дети смогут выстраивать грамотно, избегая зазоров, передряг и недопонимания. Тогда и восприятие мира, и взаимоотношения выравнивались бы постепенно.

Яна Мадатова