Есть известная фраза: все познаётся в сравнении. Вот и сегодня и гражданам Азербайджана, и экспертам есть что с чем сравнить. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам. Где, в числе прочего, коснулся и социальной сферы. Как, в частности, напомнил глава государства, мир только начинает адаптироваться к постпандемическому периоду. Во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. И поскольку наша экономика является частью мировой экономики, то мы, к сожалению, также подверглись этому негативному влиянию.

По словам президента, правительство старается смягчить последствия мирового кризиса для нашего народа с помощью социальных проектов, социальных программ: «Об этом еще раз свидетельствует очень обширный социальный пакет, который я недавно подписал. То есть, если страна, где недавно завершилась война, причем 20 процентов территории которой находится в полностью разрушенном состоянии, выделяет столько средств на социальную сферу, то значит, наша социальная политика остается неизменной, а это, конечно же, показывает нашу экономическую мощь». Напомним: несколько дней назад в Азербайджане были повышены минимальные пенсии и зарплаты. ЧТо уже автоматически означает индексацию пенсий и других социальных выплат, повышение зарплат бюджетникам и т.д. А заинтересованные ведомства уже предупреждают частных работодателей: зарплаты не могут быть ниже минимума.

А на лентах информагентств новости о социальных пакетах и проектах в Азербайджане, об открытии центров АСАН, ДОСТ и МСБ помощи предпринимателям и т.д. соседствуют с новостями из Ханкенди. Рубен Варданян вводит здесь талонную систему. Начиная с 20 января, по этим талонам «самоопределившиеся арцахцы» смогут приобрести в месяц по 1 литру подсолнечного масла и по одному килограмму макарон, риса, сахара и гречки (правда, выдавать будут по полкило на 15 дней). Талоны будут с конкретной датой выдачи продуктов, чтобы в магазинах не было очередей.

Сказать, что «инициатива» Варданяна вызывает вопросы — ничего не сказать. Попадает ли в список «нормируемых продуктов» мука? Как будет с мясом, сливочным маслом, молочными продуктами? Сохранится ли коммерческая торговля параллельно с выдачей по талонам? Будут ли работать местные ресторанчики? И можно ли будет там заказать, к примеру, жареную курицу с рисом, не предъявляя талон?

А если серьезно, то куда важнее другое. Вряд ли речь исключительно о «потребительской панике» в Ханкенди, где на фоне всей развёрнутой в СМИ «пугаловки» запасаются продуктами длительного хранения. Введение талонов — это очередной «креатив» Рубена Варданяна. В самом деле, через пикет азербайджанских экологов беспрепятственно проезжают автомобили обеспечения РМК, Азербайджан предлагает на переговорах работающий и действенный механизм доставки гуманитарных грузов. В такой ситуации все труднее убеждать мировое сообщество, что в «огрызке» будто бы имеет место гуманитарная катастрофа, виноват в которой Азербайджан. И теперь с введением продовольственных талонов расчёт делается на то, что слова «Карабах» и «талоны» в одном предложении окажутся решающим аргументом.

Но в реальности в Ханкенди по вине Варданяна запускается весьма опасный сценарий. Раньше здесь, к примеру, выгружали продукты на пол и фотографировали «пустые прилавки». Но если раньше «гуманитарную катастрофу» здесь изображали, то сегодня Варданян уже ее создаёт. Да, пока еще это не настоящий голод. Но «политтехнологии», которые здесь применяет скандальный российский олигарх, позволяют в любой момент посадить 20 тысяч оставшихся здесь жителей и в прямом, и в переносном смысле слова на «голодный паёк».

А это уже ставит перед выбором самих этих жителей Ханкенди, Агдере, Ходжавенда…Которые не могут не понимать, что совсем рядом, за «забором», то есть за линией миротворческих постов — совсем другая жизнь, с инвестициями, соцпроектами, с «умными» городами и сёлами, с новыми рабочими местами и с повышением пенсий. И от которой они, как граждане Азербайджана, тоже могут получить свои «кусочки пирога» — если сделают выбор в пользу реинтеграции в социальное, экономическое и правовое пространство Азербайджана и прекратят игры в «рестарт миацума». И если еще вчера казалось, что время на размышление есть по крайней мере до 2025 года, то теперь жизнь по сути ставит их «на счётчик». И заставляет поторопиться с решением, пока Варданян не запустил здесь еще более опасный сценарий, чем даже то, что уже происходит.

И слишком долгое выжидание с этим выбором может обойтись ой как дорого.

Нурани