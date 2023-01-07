Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о гибели чеченских командиров в зоне проведения «спецоперации» в Украине небылицами, которые сочиняют «злые языки», сидя на европейских «мягких диванах».

«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения «специальной военной операции» того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <…> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что, как бы «ни трепались европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло ни холодно, а простым жителям республики и подавно.