«Кремлевский провокатор» Рубен Варданян выступил с очередным громким заявлением. Оказывается, «открытие воздушного коридора — единственное решение, которое может кардинально изменить ситуацию». По его мнению, «аэропорт «Степанакерта» (Ханкенди, кавычки наши — Minval) готов принимать самолеты средней вместимости». Но тут же добавил, что «это скорее политический вопрос», и «большое значение будет иметь давление со стороны международных организаций, стран Европы и США». После чего опять перешёл к привычным мантрам: «В этой ситуации единственным решением, которое позволит нам жить в нормальных условиях в зимние месяцы, является возможность открытия воздушного моста».

Нелишне в который уже раз напомнить, что никакой «блокады» Ханкенди нет, и поводов биться в истерике и стучать лысиной по паркету тоже — через пикет азербайджанских экологов регулярно проезжают и автомобили обеспечения РМК, и кареты «Скорой помощи». Более того, Азербайджан, как уже рассказывал Minval, предлагал на переговорах вполне работающий механизм доставки в Ханкенди гуманитарных грузов при условии их досмотра, но это предложение отвергла именно армянская сторона.

Другое дело, что у верхушки сепаратистов богатый опыт воздушных перевозок оружия под видом «стройматериалов», «гуманитарной помощи» или еще чего-нибудь. И это не только самолёты, летевшие в Армению накануне и во время 44-дневной войны. Оружие между коробками с детским питанием возили в Карабах на вертолетах еще на ранних стадиях конфликта, пока еще действовал «Степанакертский», ныне Ходжалинский, аэропорт. Более того, как уже указывал Minval, Рубен Варданян включен в санкционные списки Украины именно за то, что авиагруппа «Волга-Днепр», где сей персонаж входит в совет директоров, оказывала логистическую поддержку войне России против Украины. То есть тоже доставляла оружие на гражданских грузовых самолетах. И можно догадаться, что на самом деле собирается возить по воздуху в Ханкенди Рубен Варданян.

Однако одних только «хотелок» сепаратистов для запуска «воздушного моста» слишком мало. Намеренно оставим в стороне ироничные «шпильки», что на территории аэропорта в Ханкенди расположен военный городок РМК, и даже не станем требовать разъяснений от Варданяна, рассчитывает ли он, что миротворцы ради его «воздушных мостов» немного подвинутся. Просто никто не отменял признанных границ и международного права. Карабах, включая ту его часть, где временно размещены российские миротворцы — это территория Азербайджана. Небо над ним — часть азербайджанского воздушного пространства. И летать здесь чему-то посерьёзнее бумажных самолетиков и воздушных шариков можно только с разрешения азербайджанских властей.

Напомним: «восстановить» и ввести в эксплуатацию аэропорт в Ходжалы армянские оккупанты регулярно пытались еще с 2012 года. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян даже обещал отправиться в Ханкенди первым рейсом. Но после предупреждений Азербайджана, что любая попытка летать в воздушном пространстве нашей страны будет пресечена в соответствии с международным правом и общепринятой практикой, что самолёты, которые не соблюдают процедур, будут считаться нарушителями, и их сначала постараются посадить, а если не удастся, то имеют право сбить, Серж Азатович лететь в Карабах срочно передумал.

В 2013 году Азербайджан заручился решающей международной поддержкой: тогдашний генсек ИКАО Раймон Бенжамин четко заявил, что попытки открыть аэропорт Ходжалы в одностороннем порядке, без сертификации и разрешения с азербайджанской стороны наносят большой удар по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являются прямым нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также международных правовых норм. В переводе: без разрешения Азербайджана в азербайджанском воздушном пространстве летать не получится. В результате в распиаренном до невозможности «аэропорту» летали разве что вороны и скворцы. В ноябре 2020 года, по горячим следам Отечественной войны и прекращения огня Азербайджан заявил о внесении в реестр ИКАО аэропортов в ранее закрытом для полетов Карабахе, в том числе аэропорта Ханкенди. То есть, если кто не понял, эксплуатировать этот аэропорт без согласия и без ведома Азербайджана сегодня не получится тем более.

Небо над Карабахом принадлежит Азербайджану. И если в такой ситуации Варданян строит «воздушные мосты», то бишь «воздушные замки», вынуждены предупредить: это не тот случай, когда «мечтать не вредно». А осколки этих самых «воздушных замков и мостов» могут ударить очень и очень больно.

Нурани, обозреватель