У зарубежных армянских лоббистов продолжается сезон «карабахской активности». И то, что случился этот «взлёт» вскоре после появления в Карабахе небезызвестного Рубена Варданяна — вряд ли совпадение. Рубен Карленович при помощи своей провокационной активности старательно подрывает в регионе процесс поствоенного урегулирования.

В Баку неоднократно, в том числе и на самом высоком уровне, отмечали, что приезд в Карабах Варданяна — это проект Кремля, а сам он действует по полученным известно откуда директивам. Западные политики стараются пропускать эти заявления мимо ушей.

Но «кремлевским проектом» Варданяна считают не только в Азербайджане. Рубен Карленович включён в Украине в санкционные списки — за свою поддержку российского вторжения, еще 19 октября 2022 года.

Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Владимир Зеленский. На портале «Война&санкции», созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список Рубен Карленович: «Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о компании «Волга-Днепр», одной из крупнейших грузовых авиагрупп в РФ. И нетрудно догадаться, что речь идет об использовании авиапарка как бы гражданской «Волга-Днепр» для доставки военных грузов. Что оставляет у азербайджанской аудитории стойкое ощущение дежавю — и накануне, и во время Отечественной 44-дневной войны оружие в Армению везли под видом то стройматериалов, то «гуманитарной помощи». Проще говоря, Рубен Карленович попал в санкционные списки Украины не за то, что просто нацепил на пиджак георгиевскую ленточку, выложив ее буквой Z — речь о логистической поддержке.

Но теперь этот персонаж, попавший под персональные украинские санкции, устраивает балаганный спектакль с отказом от российского гражданства, перебирается в Карабах… но и не думает отказываться от своих долей в российских компаниях, выходить из состава советов директоров и т.д. Российские миротворцы оказывают ему всяческое содействие. А это верный признак, что зона временного размещения РМК превращается в этакую «серую зону», точнее, «чёрную дыру», которую такого рода дельцы используют для обхода санкций по крайней мере на том уровне, где политика смыкается с психологией. Мотивы действий РМК вполне понятны. Но почему эти пикантные факты из биографии Варданяна выпадают из внимания политических игроков уже на Западе?

Что это — клиническая наивность? Пресловутый «синдром розовых пони»? Не без этого. Но главное все же в другом: «армянское лобби» в своём нынешнем виде старательно пестовалось Кремлем. Где рассчитывали использовать его против Турции и активно закачивали деньги в армянские лоббистские группы. Неудивительно, что там преобладают персонажи вроде Валери Пекресс.

Вопрос в другом: как долго действительно серьезные политические игроки на Западе будут «смотреть в другую сторону»?

Отдел политики Minval.az