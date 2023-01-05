В случае повторной попытки россиян наступать на Киев Силы обороны Украины рассчитывают остановить их еще на границе Беларуси, сообщил командующий группировкой сил и средств обороны украинской столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По словам командующего обороной столицы, вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой «сплошные завалы и минные поля», чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

«К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы», – заявил Павлюк.