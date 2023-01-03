Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выступила с заявлением о том, что власти страны намерены принять ответные меры в отношении стран и регионов, которые приняли решение о введении ограничений на въезд для китайцев. Ее слова прозвучали в рамках выступления на брифинге ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский дипломат также напомнила, что правительства ряда государств приняли решение о введении соответствующих мер «под предлогом борьбы с коронавирусом».