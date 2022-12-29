Хотя бы несколько мечетей должны быть в каждом регионе страны, чтобы права мусульман не ущемлялись. Об этом в четверг сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии.

«Дайте мусульманам совершать намаз, обязательную пятничную молитву в мечети. Мы многого не просим. Мы не просим в каждом регионе тысячу мечетей. Несколько мечетей в регионе надо построить, дать возможность мусульманам [молиться]», — сказал Кадыров, обращаясь к главам регионов, которые не размещают на территориях мечети.

Он отметил, что в Чечне, помимо мечетей, есть церкви, и права христиан никто не ущемляет.

«Пожалуйста, посмотрите, как мы живем в Чеченской Республике: мы строим мечети, мы строим тут и церкви. Если мы уберем тут церкви, как вам это покажется, как это будет выглядеть? <…> Мы не говорим христианам одевать хиджабы или платки. Они, не нарушая свою культуру, религию, одеваются так, как хотят, мы создаем для них условия», — добавил глава республики.

По его словам, строительство мечетей будет способствовать созданию безопасной обстановки в регионе. «Не строя мечети, не наведешь нигде порядок, не остановишь никакое течение. Наоборот, надо дать возможность мусульманам, создавая условия, строить мечети, обеспечивая этим его, свою безопасность, и потом мусульманин будет отстаивать интересы твоего города, региона, государства. <…> Посмотрите, как мы живем, и берите с нас пример», — подчеркнул Кадыров.