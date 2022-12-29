Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил, что российские войска на территории Украины борются против фашизма, нацизма и сатанизма.

«Очень много мусульман, арабов проживают в разных государствах, в частности в арабских странах. Сегодня у них есть возможность поднять голову и защитить ценности мусульман. Сегодня мы воюем на территории Украины против фашизма, нацизма, сатанизма», — сказал Кадыров.

Он также заявил, что в Чечне никогда не примут навязываемые Западом нетрадиционные ценности.

«Мы это никогда не примем. Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, должен подняться, где бы он ни был, должен встать с нами в ряд и помочь», — сказал Кадыров.

