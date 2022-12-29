Подписан Меморандум о взаимопонимании между Космическим агентством Азербайджана «Азеркосмос» и Институтом геологии и геофизики Министерства науки и образования.

Как сообщили в министерстве, согласно меморандуму, основными направлениями совместной деятельности станут проведение исследований с целью обнаружения месторождений полезных ископаемых на освобожденных от оккупации территориях с использованием спутниковых данных, оценка сейсмического риска в стране.

Меморандум также предусматривает коммерческую совместную деятельность структур в космической сфере.