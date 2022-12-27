Грузия совместно с Польшей через несколько месяцев планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат (БЛА).

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с отчетом о проделанной работе правительства за 2022 год.

«Вместе с польской компанией мы начинаем производство дронов. Производство дронов начнется через несколько месяцев. Наша страна сможет производить несколько тысяч дронов», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства также добавил, что республика сотрудничает с израильской компанией Rafael для усиления противовоздушной обороны. Кооперация подразумевает модернизацию уже существующих систем, а также закупку новых.

В ноябре текущего года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр «Дельта» создали совместное предприятие «Дельта — ВБ», которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты.