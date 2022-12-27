Российская армия по состоянию на 27 декабря держит в Черном море до 10 кораблей. Среди них есть ракетоносители, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Украины.

Так, согласно данным украинских военных, на боевом дежурстве в Черном море находятся до 10 вражеских кораблей, в том числе три ракетоносителя «Калибров». Их общий залп составляет 16 ракет.

Тем временем в Средиземном море россияне держат 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр». Общий залп — 72 ракеты.

В Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля.