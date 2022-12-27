Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш готов выступить посредником в конфликте в Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на офис генсека ООН Гутерриша.

Так там прокомментировали инициативу Киева, о которой говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, провести до конца февраля в ООН «мирный саммит» с возможным участием в качестве посредника генсека всемирной организации.

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», — заявили в ООН.