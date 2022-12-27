Акция азербайджанских экологов и гражданских активистов, протестующих против грабежа природных ресурсов в зоне временного размещения РМК в Карабахе, продолжается оставаться одной из ведущих тем, в том числе и во внутренней политике. Большинство политических сил, как того и следовало ожидать, выступили в поддержку участников акции.

Но у радикальной оппозиции, как всегда, оказалось «особое мнение». Армянские СМИ и ТГ-каналы старательно репостят каждый писк околооппозиционных блогеров: один старательно сфотографировал…мусорный ящик и ноет, почему экоактивисты протестуют против армянского грабежа природных ресурсов Азербайджана, а не занимаются уборкой мусора и вообще проблемой мусорных свалок, другой напоминает про незаконную охоту, третий публично сомневается, что участники акции — действительно экологи…

Можно, конечно, вспомнить приснопамятного Абдуррахмана Везирова, который наутро после разгона 17-дневного митинга протеста на площади Азадлыг рассуждал в телеэфире о строительстве бань на селе. Или поинтересоваться, почему эти обеспокоенные блогеры не упоминают в числе проблем, которыми следовало бы заняться экологам, массовую гибель каспийских тюленей — слишком велики подозрения, что это результат неудачного пуска российских «Калибров», а портить отношения с Москвой нельзя.

Но теперь в дискуссию об акции экоактивистов включился один из лидеров радикальной оппозиции — Али Керимли.

Он разразился ворчливым постом в ФБ: «какой будет реакция азербайджанских властей на этот митинг, организованный сепаратистами в Ханкенди?», «нужно ли было много ума, чтобы заранее предвидеть, что пророссийские сепаратисты могут ответить именно такой толпой на организованные акции нескольких сотен человек» и т.д. и т.п. Ну и, конечно же, уверения, будто бы «у правительства, организовавшего протест, не хватает смелости сказать с трибуны ООН, что «дорогу перекрыла Россия, а не мы», мир обвиняет нас перекрытии дороги, и вообще, в конце процесса Россия сделает «детский жест» в отношении Азербайджана. И заканчивается все нотацией: «Не надо быть такими наивными».

Можно разбирать весь пост по пунктам и методично указывать, где господин Керимли погрешил против истины. Напомнить, что еще 13 декабря появилось заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева: Лачинскую дорогу перекрыли миротворцы, а не пикетчики. К началу же заседания СБ ООН режим в Лачинском коридоре уже изменился, через пикет стали пропускать гуманитарный транспорт, так что ответ на вопрос «кто перекрыл дорогу», которая вообще не была перекрыта, потерял смысл. Может, прозвучит это немного обидно, но человеку, который уже три десятка лет в политике, давно пора научиться разбираться в таких тонкостях. Тем более нелишне напомнить господину Керимли, что это — акция гражданского общества, а вовсе не организованное властями мероприятие.

Но куда примечательнее попытка представить шоу в Ханкенди как некий «значимый ответ» на азербайджанский пикет.

Оставим в стороне ироничные вопросы, собирали ли лидеры оппозиции такое же количество народу…ну, скажем, на стадионе «Мехсул» в таком мегаполисе, как Баку. Тем более понятно, что верхушку радикальной оппозиции тревожит потеря монополии на гражданский протест, пикеты и прочие массовые акции. Отсюда и ядовитые шпильки в адрес экологов, и попытки надувать щеки и советовать, против чего им следует протестовать, а против чего — ни-ни. Не станем даже заострять внимание, что, отпуская ядовитые «шпильки» в адрес экологов, вожаки радикальной оппозиции не предлагает свой вариант, как надлежало реагировать на грабеж природных ресурсов. Просто невозможно не задать вопрос: почему в список запретных причин для акции протеста попал армянский грабеж азербайджанских рудников?

И это еще не все. Как минимум нельзя не заметить попыток представить варданяновское шоу в Ханкенди как значимое событие, на которое теперь-де должны реагировать власти Азербайджана.

Насколько корректно вообще сравнивать численность участников многодневного пикета в Шуше и митинга в Ханкенди, который продолжался часа полтора — вопрос для новичка. Более того, лидерам оппозиции лучше бы держать в голове, каким разрушениям подверглась Шуша во время первой карабахской войны и армянской оккупации. И нужно приехать в Шушу, увидеть разрушенные дома, через которые проросли деревья, то, что осталось от исторических зданий, чтобы понять, какая это по своим масштабам задача — возвращение к жизни исторической столицы Карабаха. Пока еще полноценного возвращения жителей в Шушу даже не начиналось. И что же — в такой ситуации лидеры оппозиции желали бы увидеть на дороге стотысячный митинг?

Более того, поддакивание армянскому пиару вокруг «митинга» — это попытка раздуть слона, не имея даже мухи. Армянские источники могут верещать о «60-70 тысячах участников», но в реальности больше 10 тысяч площадь не вмещает. К тому же митинг пришлось собирать при максимальном «напряжении» и административного ресурса, и технологий подкупа (за явку на площадь платили по 30-40 долларов плюс Интернет-пакет), и приказов местным «военнослужащим» и «полицейским», включая тех, кто в отпуске, явиться на митинг вместе с семьями. И именно этот «митинг» нам пытаются выдать за нечто значимое и требующее реакции властей? Это что — наивность в клинической степени? Или намеренная попытка принизить азербайджанскую акцию и всячески возвысить провокацию, устроенную господином Варданяном?

Ответить на этот вопрос немногочисленные сторонники оппозиции должны прежде всего самим себе.

Нурани, обозреватель