Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что война России против Украины, начатая 24 февраля, перевернула миропорядок с ног на голову.

В своем выступлении на открытии конференции послов 2022 года, состоявшейся в столице Тбилиси, Гарибашвили дал оценку региональным и глобальным событиям этого года.

Коснувшись темы войны в Украине, Гарибашвили отметил: «Несправедливая военная агрессия России, война в Украине — это самая большая проблема, которая нарушает мировой порядок и самое важное событие года».

Заявив, что конфликты на Украине представляют угрозу для всего региона, Гарибашвили сказал: «Наше желание состоит в том, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что эта война угрожает архитектуре безопасности не только Украины, но и всей Европы и нашего региона».

«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнул премьер-министр Грузии.

Он заявил, что, несмотря на войну в Украине и глобальные экономические проблемы, в этом году Грузия добилась двузначного экономического роста.