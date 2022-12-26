За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии музыкальной культуры Азербайджана Фархад Шамси оглу Бадалбейли награжден орденом «Шараф».
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии музыкальной культуры Азербайджана Фархад Шамси оглу Бадалбейли награжден орденом «Шараф».
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
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