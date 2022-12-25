Как всегда, в армяно-азербайджанском вопросе нет объективных и нейтральных объяснений. Однако мы не услышали голоса международных организаций относительно решения карабахского вопроса, которое продолжалось около 30 лет.

Об этом заявил журналистам глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«По этой причине мы спрашиваем тех, кто высказался в кратчайшие сроки, где вы были до сегодняшнего дня», — сказал Акар.

Министр обороны Турции возразил против заявлений некоторых стран против Азербайджана.