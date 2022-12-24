В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и оптимизации управления отходами производства и потребления стекла при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО «Темиз шехер» на территории завода по сортировке твердых бытовых отходов начал действовать пункт приема стеклотары.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ советник министра экологии и природных ресурсов Заур Зейналов, любое учреждение, предприятие и физические лица могут за вознаграждение сдавать в пункты приема неповрежденные и битые отходы из прозрачного и цветного стекла: «Проект направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха на территории страны, это очередной важный и значимый шаг, нацеленный на поощрение эффективного использования имеющихся ресурсов и направление отходов на переработку».

По словам советника министра, использование отходов производства и потребления стекла приводит к экономии энергии на 20-30 процентов, сокращению выбросов углерода на 20-50 процентов, загрязнения атмосферного воздуха на 20 процентов, загрязнения воды на 40-50 процентов, а также способствует минимизации загрузки мусорных полигонов. Так, на изготовление 1 тонны стеклотары в среднем расходуется 1,2 тонны природного сырья.

«Количество пунктов приема стеклотары будет увеличено с тем, чтобы проект по направлению отходов производства и потребления стекла на переработку приобрел более широкие масштабы. Во имя безотходного производства, чистой окружающей среды, рационального использования природных ресурсов реализация таких проектов в нашей стране будет продолжена»,- сказал З.Зейналов.