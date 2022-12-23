Президент Сербии Александр Вучич направил поздравление лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Данную информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

В поздравлении говорится:

Разрешите передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, пожелать успехов в высшей государственной деятельности. Очень рад нашей дружбе и возможности пожелать Вам успехов.

С удовольствием буду вспоминать гостеприимство, оказанное Вами мне несколько дней назад в Баку, плодотворный обмен мнениями как по политическим и многим другим темам, так и с точки зрения личного опыта. Принципиальная взаимная поддержка между Республикой Сербия и Азербайджаном проявляется отчетливее, чем раньше, и это меня очень радует. В то же время я горжусь дружбой с таким дальновидным лидером как Вы, постоянно готовым к борьбе с частым грубым нарушением норм международного права.

Дорогой друг, еще раз хочу сказать, что мы всегда рады видеть Вас в Сербии. С нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в нашей стране, а также обстоятельного рассмотрения работы, проводимой для реализации задач и проектов, намеченных нами в Белграде и Баку.