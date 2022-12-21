21 декабря около 03:00 в прокуратуру Агдамского района поступила информация об убийстве Тунзали Ибадовой (1985 г.р.) на территории поселка Тезекенд Агдамского района.

Как сообщили в прокуратуре Агдамского района, расследованием было установлено, что муж покойной Сахиб Ибадов (1974 г.р.) умышленно убил Т.Ибадову, нанеся ей телесные повреждения колюще-режущим предметом в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Сахиб Ибадов задержан в качестве подозреваемого.

Ведется расследование.