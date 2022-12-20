Около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в этом году, это примерно 10% от общего числа сотрудников, сообщил в Госдуме глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что было две волны отъезда российских айтишников, сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам министра, 80% из уехавших продолжают работать на российские компании. Шадаев вновь выступил против жестких ограничений на удаленную работу для IT- специалистов, по его мнению, вопрос об этом «ставить сейчас преждевременно».

Возможные ограничения для удаленки подтолкнут таких сотрудников к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании, подчеркнул министр.